Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşi evi terk etti diye 2 bebeğini bıçakla rehin aldı

Kocaeli'de Ferhat S. darp ettiği eşinin evi terk etmesi üzerine bıçakla 2 bebeğini rehin aldı. Devreye giren polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Ferhat S., evi terk eden eşine sinirlenerek çocuklarını bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ferhat S.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Olayı duyan ve ikamete gelen Damla S. de eşini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Elinde bıçakla cama çıkarak eşinin eve gelmesini isteyen Ferhat S.'yi polis ekipleri operasyonla etkisiz hale getirirken rehin alınan bebekler ise kurtarıldı.

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İlk kontrolleri yapılan bebeklerin herhangi yaralanmaları olmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin Ferhat S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ferhat S.'nin dün eşini darp ettiği, bunun üzerine Damla S.'nin evi terk ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.