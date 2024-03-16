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Haberler > Gündem > Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı sokak ortasında evire çevire dövdü

Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı sokak ortasında evire çevire dövdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaklaşık iki ay önce eşi vefat eden kadın, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsı ilçenin ortasındaki parkta dövdü. Yaşanan olayı anlatan kadın, “Kendisini uyardım, dinlemedi. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokadını yapıştırdım” dedi.

Pamukova’da yaşayan Nuran Kul (54), iki ay önce akciğer kanserinden eşini kaybetti. İddiaya göre, eşi vefat ettikten sonra Kul’u bir adam telefon ile sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı. Uyarılarına kulak asmayan adamı parkta gören Nuran Kul, öfkesine engel olamadı. İlçe merkezinde bulunan parkın ortasında adama tokat atarak evire çevire dövdü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde adama tokat atan Kul’un, “Kocam daha yeni öldü, seni gebertirim, adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun, yaşından başından utan, acımı yaşıyorum kocam daha yeni öldü. Ben kocamı daha yeni kaybettim, bana gel para vereyim diyor sen kimsin?” ifadeleri ve çevredekilerin araya girerek kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı sokak ortasında evire çevire dövdü - 1. Resim

"ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR GELDİ ELİMDEN ALDI"

Adamın, kendisini telefonla sürekli rahatsız ettiğini söyleyen ve yaşanan olayı anlatan Nuran Kul, “Güzel bir Osmanlı tokadını yedi, çevredeki vatandaşlar geldi elimden aldı. Daha sonrasında kalktı gitti. Eşim öleli daha iki ay oldu, onun acısını unutmadım uyardığım halde yine aynısını yaptı. Telefonda sürekli rahatsız ediyordu, ben kendisine eşimi yeni kaybettiğimi söyledim ve derdim çok dedim. İki tane torunum var onlara bakıyorum, yaptığın terbiyesizlik diyerek birkaç defa uyardım, dinlemedi” dedi.

Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı sokak ortasında evire çevire dövdü - 2. Resim

"OSMANLI KADINI OLDUĞUM İÇİN OSMANLI TOKADINI YAPIŞTIRDIM"

Şahsı tanımadığını ve numarasını üye olduğu bir dernekten aldığını ifade eden Kul, “Aramaya devam etti ‘para vereyim, yardımcı olayım’ dedi ve ben de ‘senin paranı istemiyorum, beni rahatsız etme' dedim. Kendisine ‘tuttuğum yerde seni döverim’ diye de söyledim bana bir şey yapamazsın dedi. Parka geldiğinde yanına gittim, telefonda söylediklerini şimdi de söyle deyince hiçbir şey diyemedi. Osmanlı kadını olduğum için Osmanlı tokadını yapıştırdım ona. Sonra tuttum yere attım, yerde de biraz hırpaladım daha sonrasında çevredeki erkekler geldi elimden aldılar onu. Giderken arkasından bir tekme daha attım. Tanıdığım bir şahıs değil. Sokak hayvanları derneği var oraya yardımcı oluyoruz, oradan numaramız her yere gidebiliyor bizim” diye konuştu.

Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı sokak ortasında evire çevire dövdü - 3. Resim

"BÜTÜN KADINLARA CESARET OLSUN, OSMANLI TOKADINI YAPIŞTIRSINLAR"

Kul, "İki ay oldu akciğer kanserinden eşimi kaybettim, iki tane torunum var onlara bakıyorum onlarla uğraşıyorum, ama bu sapıkta benimle uğraşıyor. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokadını yapıştırdım. Bütün kadınlara da bu cesaret olsun, korkmasınlar ve Osmanlı tokadını yapıştırsınlar” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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