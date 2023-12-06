Eşiyle saldırıya uğrayan Oktay Derelioğlu'ndan açıklama: Beyin kanamasından ölebilirdik!

6 Aralık 2023 16:29 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:24

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kadıköy’de eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafik magandalarının hedefi oldu. Oktay Derelioğlu ile eşi, trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Yaşadığı olaya ilişkin konuşan Derelioğlu, “Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik” dedi. Derelioğlu, "Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter?" ifadelerini kullandı.

Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk yaptıkları sırada aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu'nun kolu çıktı. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu tedavi altına alındı.

"DURUP DURURKEN SALDIRIYA UĞRADIK"

Derelioğlu, “Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun, o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve ben de vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil 'geç' dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş, benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimi mi savunayım derken arbede yaşandı” şeklinde konuştu.

"BEYİN KANAMASINDAN ÖLEBİLİRDİK"

Derelioğlu “Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik, beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiçbir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar” dedi.