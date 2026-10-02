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Eski bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken hamle! Resmi Gazete'de ilan edildi

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Eski bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken hamle! Resmi Gazete'de ilan edildi
Başlık ResmiEski bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken hamle! Resmi Gazete'de ilan edildi

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi adını taşıyan bir vakıf kurdu. İlgili yazı Resmi Gazete'de yer alırken, vakfın kuruluş amacı ise eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında faaliyet göstermek olarak belirtildi.

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2018-2024 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Dr. Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Koca, 5 milyon TL sermayeyle "Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı"nı kurdu.

İlgili yazı, bugünkü Resmi Gazete'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yer aldı.

Eski bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken hamle! Resmi Gazete'de ilan edildi
Başlık ResmiEski bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken hamle! Resmi Gazete'de ilan edildi

VAKFIN AMACI

Vakfın amacı ise Resmi Gazete'de; "Kamu kuruluşlarının bütçeleri içerisinde yer alan; eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma alanlarındaki faaliyetleri gerçekleştirerek kamu hizmeti ifa etmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek" olarak yer aldı.

Eski bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken hamle! Resmi Gazete'de ilan edildi
Başlık ResmiEski bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken hamle! Resmi Gazete'de ilan edildi

Vakfın mal varlığı 5 milyon TL olarak belirtilirken yönetim kurulunda ise Rıza Uçan, Ahmet Bulut, Mehmet Kemal Özdemir isimler bulunuyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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