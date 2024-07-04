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Eski Bakan Fehim Adak'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Küçükçekmece, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Bakan Fehim Adak'ın kardeşi Nedim Adak ölü bulundu. Ekipler kapıyı kırarak eve girerken cansız bedende herhangi bir darp izine rastlanmadı. 

Bakırköy'de yaşayan Eski Ticaret, Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları görevini yapan Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak'a (77) ulaşamayan kızı babasının evine geldi.

KAPIYI KIRDILAR

İçeriye giremeyen ve ses gelmediğini fark eden kızı durumu 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.

Eski Bakan Fehim Adak'ın kardeşi evinde ölü bulundu - 1. Resim

BANYODA BULUNDU

Polisle beraber içeri giren itfaiye ekipleri Adak'ı banyoda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, emekli hakim Nedim Adak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eski Bakan Fehim Adak'ın kardeşi evinde ölü bulundu - 2. Resim

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde ve cenaze üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı. Nedim Adak'ın cenazesi defin işlemleri yapılmak üzere İBB Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı Küçükçekmece Gasilhanesi Morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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