İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturması kapsamında eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturması kapsamında Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Savcılık tarafından edilen talep mahkemece kabul edildi.

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLMİŞTİ

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep edildi.

Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı yapan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığı'na getirildi. Kavcıoğlu 11 Kasım'da BDDK2'daki görevinden istifa etti.

Kavcıoğlu, TCMB Başkanlığı'ndan önce 26. Dönem Bayburt milletvekilliği de yaptı.

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