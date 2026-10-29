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Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti

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Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti
Başlık ResmiEski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Emniyet Genel Müdürlüğü duyururken Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Erkan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan'dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören Erkan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünal Erkan'ın vefatı, Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1991-1992 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan eski Devlet Bakanımız Sayın Ünal Erkan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dilerim."

Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti
Başlık ResmiEski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan hayatını kaybetti

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Türkiye'de çeşitli üst düzey kamu görevlerinde bulunan Ünal Erkan, 1991-1992 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Erkan, siyasi kariyerinde Devlet Bakanlığı görevini de üstlendi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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