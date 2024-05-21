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Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci hakim karşısına çıktı. Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Beşiktaş’ta 28 Eylül 2023’te eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, maktul Mustafa Çapar'ın eski eşi Funda Demirci tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

ÇOCUKLARININ İFADESİ ALINDI

Maktul ile şüphelinin oğlu M.Ç.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, anne babalarının 2021’de boşandıklarını, annelerinin dönem dönem evlerine gelerek bazen kaldığını, olay günü de annesi evdeyken gece bir ses duyduğunu, salona girdiğinde ise babasını kanlar içerisinde yerde gördüğünü söylediği aktarıldı.

"BANA UÇAK BİLETİ AYARLAYIN" DEMİŞ

Sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayfur V.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde şüpheli Demirci'yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğünü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğunu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğünü ve ambulans geldiğinde olay yerini başka güvenlik görevlisi arkadaşına bıraktığı sırada şüphelinin, ‘bana uçak bileti ayarlayın’ şeklinde bir telefon görüşmesi yaparken duyduğunu söylediği kaydedildi.

Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - 1. Resim

NEFRET İÇERİKLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede şüpheli Demirci’nin, cinayetten önce kardeşine eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu alınmasının talep edildiği ancak cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Funda Demirci’nin ‘boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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