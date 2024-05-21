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18 yaşındaki Rümeysa'nın ahlaksız teklifi kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli, Cinayet, Suçlular, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıkan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın cansız bedeni bulunmuştu. Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından vahşetin detayları ortaya çıktı. 22 yaşındaki Tuncay Aydın'ın ahlaksız teklifini kabul etmeyen Rümeysa Meriç Özcan'ın başına gelenler Türkiye'yi şoke etti.

Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümü ardındaki sır perdesi aralandı. 22 yaşındaki Tuncay Aydın'ın öldürdüğü genç kızın cansız bedenini kamyonete bağlayarak uçuruma attığı ortaya çıktı.

18 yaşındaki Rümeysa'nın ahlaksız teklifi kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı - 1. Resim

CİNAYETE KAZA SÜSÜ

Kocaeli'deki vahşet, pazar günü gece saatlerinde Halıdere eski köy yolu caddesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

18 yaşındaki Rümeysa'nın ahlaksız teklifi kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı - 2. Resim

AHLAKSIZ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Polis ekipleri soruşturma kapsamında T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20) isimli erkekler ile C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli kızları gözaltına aldı. Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı.

T.A. (22), E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20), K.N. (17) ve Rümeysa Meriç Özcan'ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

18 yaşındaki Rümeysa'nın ahlaksız teklifi kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı - 3. Resim

T.A'nın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Hereke bölgesine hareket ettikleri, T.A'nın bu ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı tartakladığı bildirildi.

Rümeysa'nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

18 yaşındaki Rümeysa'nın ahlaksız teklifi kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı - 4. Resim

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. T.A. tutuklanırken, E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20) ve K.N. (17) savcılık tarafından serbest bırakıldı.

18 yaşındaki Rümeysa'nın ahlaksız teklifi kabul etmediği için öldürüldüğü ortaya çıktı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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