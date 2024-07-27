Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk öldürüldü!

Sakarya eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Sakarya'da bugün korkunç bir cinayet meydana geldi. Ferizli'nin eski Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Soğuk (64), Yeni Mahalle'deki evinden çıktıktan sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alanda duran aracından kendi imkanlarıyla yaralı halde inen Soğuk ardından yere yığıldı.

OLAY YERİNE AKIN ETTİLER

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soğuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Durumu haber alan Soğuk'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İNCELEME BAŞLADI

Soğuk'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.