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Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik, Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçakla yaralandı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

27. Dönem İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı - 1. Resim

DURUMU KRİTİK

Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheli K. Çelik'i gözaltına aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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