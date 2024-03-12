Eski milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Eski İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik, Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçakla yaralandı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
27. Dönem İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis ekipleri, şüpheli K. Çelik'i gözaltına aldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı