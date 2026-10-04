İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

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Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün kısa süre önce sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vereceği bildirilmişti. Gönül hakkında yeni bir gelişme daha oldu.

BAŞSAVCILIK'TAN SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

TGRT Haber'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski SPK Başkanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan soruşturma izni istendi.

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül

FON SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Bakanlık’tan soruşturma izni istendi

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Bakanlık’tan soruşturma izni istendi

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade vereceği öğrenilmişti.

TUTUKLU SAYISI 85’E ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 20 şüphelini daha tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 85’e yükselmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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