İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Son kararlarla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.

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Fon soruşturmasında yeni bir tutuklama dalgası yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında dün gece tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 20 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı böylece 85’e çıktı.

20 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti. Hakimlik işlemlerinin ardından 20 şüphelinin de tutuklanmasına karar verildi.

Fon soruşturmasında 20 tutuklama daha! Sayı 85’e yükseldi

TUTUKLU SAYISI 85’E ÇIKTI

20 yeni tutuklama öncesinde soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 65’ti.

Son kararlarla birlikte toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.

TUTUKLANAN 20 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ

Hakimliğe sevk edilen ve son kararla tutuklanan şüpheliler şöyle:

Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEREK SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce MASAK’a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin gönderilmesini istemişti.

Başsavcılık, yöneticilerin 2024’ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş-çıkışlarının da incelenmesini talep etmişti.

Sermaye piyasasındaki işlemler, şirket bağlantıları ve para hareketlerine yönelik soruşturma sürüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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