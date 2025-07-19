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Eskişehir’de sır ölüm: Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir’de sır ölüm: Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı
Eskişehir, Ölüm, Şahıs, Apartman, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de 56 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Cevahir Sokak'ta 26 numaralı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 

Eskişehir’de sır ölüm: Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı - 1. Resim

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki A.E.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Eskişehir’de sır ölüm: Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı - 2. Resim

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Haber alınamayan şahsın bulunduğu dairenin kapısı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatan A.E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. 

Eskişehir’de sır ölüm: Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı - 3. Resim

EŞİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ

Ölü bulunan şahsın akciğer hastası olduğu ve eşinden ayrı yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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