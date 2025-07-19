Eskişehir’de sır ölüm: Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı

Eskişehir'de 56 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Cevahir Sokak'ta 26 numaralı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki A.E.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Haber alınamayan şahsın bulunduğu dairenin kapısı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatan A.E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

EŞİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ

Ölü bulunan şahsın akciğer hastası olduğu ve eşinden ayrı yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.