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Minik Evranur’un ani ölümü… Aileler birbirine girdi, acılı anne feryat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnegöl, Çocuk Ölümü, Nefes Darlığı, Ölüm, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes darlığı yaşayan 1 yaşındaki Evranur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vefat ettiğini öğrenen anne ve ailesi, bebeğinin babasının ailesine saldırdı. Evlat acısı yaşayan annenin ağıtlar yakması yürekleri yaktı.

Olay saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesinde meydana geldi. Çilem ve Eyüp D., çiftinin çocuğu Evranur, bir anda nefes darlığı yaşadı. 

Minik Evranur’un ani ölümü… Aileler birbirine girdi, acılı anne feryat etti - 1. Resim

Kalbi duran çocuğu gören aile 112'ye haber verdi. Olay 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran çocuğa kalp masajı yapmaya başladılar. Bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik Evranur’un ani ölümü… Aileler birbirine girdi, acılı anne feryat etti - 2. Resim

Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Minik Evranur’un ani ölümü… Aileler birbirine girdi, acılı anne feryat etti - 3. Resim

"BİLE BİLE Mİ ÖLDÜRDÜNÜZ ÇOCUĞUMU"

Olayın acısını yaşayan bebeğin annesi ve ailesi, babanın ailesine saldırdı. Aileler arasındaki sandalye, masa ve yumruklu kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Acılı anne, bebeğine bakan eşinin ailesine "Bile bile mi öldürdünüz çocuğumu" diyerek tepki gösterdi. Eşinin ailesine sandalye ile saldıran annenin, yere kapanarak ağıtlar yakması yürekler dağladı.

Minik Evranur’un ani ölümü… Aileler birbirine girdi, acılı anne feryat etti - 4. Resim

Anne ve babanın başka yerde olduğu için çocuklarını kısa süreliğine babanın ailesine teslim ettikleri öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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