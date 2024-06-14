Eskişehir’de vahşet! Babasının öldürdüğü Merve ve oğlu aynı tabuta konuldu

Kızını ve torununu katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları açıklandı

Kızını ve torununu katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları açıklandı

Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., sokağa pusu kurup kızı Merve Karabaş ve torunu Ata Alp Karabaş’ı öldürmüştü. Anne oğul aynı tabutun içinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı, cenazede gözyaşları sel oldu.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Boşanma aşamasındaki eşi Hatice K'nin Eskişehir'e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Silahla vücutlarına aldıkları 2'şer kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş'ın cenazeleri, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş’ın cenazeleri, olayın gerçekleştiği yerdeki evlerine getirilerek yakınlarından helallik alındı. Erenköy Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu Eskişehir Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Anne ve oğlunun cenazesine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZEYE TEK TABUT İÇİNDE GETİRİLDİLER

Uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden anne ve oğlu, cenaze namazı için camiye aynı tabut içinde getirildi.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Osman Nuri K.'nin silahlı saldırısından sokağın köşesine çöp atmaya gittiği esnada kurtulan Hatice K. gözyaşlarına hakim olamadı.