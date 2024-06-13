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Kızını ve torununu katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kızını ve torununu katletmişti! Kan donduran cinayetin detayları açıklandı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski şehirde kızı ve torununu canice katleden şahsın, gizlilik kararına rağmen ev adresini öğrenerek sabaha kadar pusu kurduğu ortaya çıktı. Zanlı, eşini ise çöp atmaya gittiği için öldüremediğini belirtti.

Eskişehir'de kızını ve torununu, boşanma aşamasındaki eşini evlerine aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla öldüren şahsın, gizlilik kararına rağmen evin adresini öğrendiği ve sabaha kadar bekleyerek pusu kurduğu öğrenildi. Eşini, sokağın köşesine çöp atmaya gittiği için öldüremediği belirlenen cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi.

KAN DONDDURAN VAHŞET!

Eskişehir'de bugün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana gelen olayda, Osmaniye'den Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir'e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Anne ve oğlunun katledildiği cinayetin kan donduran detayları - 1. Resim

2'ŞER KURŞUNLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerinde hayatını kaybeden Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Alp Ata Karabaş, Cumhuriyet Savcısı ve polis incelemelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan ön incelemede, Merve Karabaş'ın ve oğlunun sırtlarına isabet eden 2'şer kurşunla hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Anne ve oğlunun katledildiği cinayetin kan donduran detayları - 2. Resim

KANLI PUSU KURMUŞ!

Osman Nuri K.'nın eşi Hatice K.'nın, yaklaşık 1 ay önce boşanma davası açarak Eskişehir'e kızının yanına geldiği, ayrıca uzaklaştırma ve tedbir kararı da çıkarttırdığı öğrenildi. Hatice K.'nın aynı zamanda eşi Osman Nuri K.'nın nerede kaldığını öğrenmemesi amacıyla kızının ve torununun yaşadığı adrese gizlilik kararı çıkarttırdığı belirlendi. Gizlilik kararına rağmen adresi öğrenen Osman Nuri K.'nın gece yarısından sonra sokağa pusu kurduğu ve sabah 7.30 sularında evden çıktıklarında kapı önündeki otomobile kurşun yağdırdığı öğrenildi.

Anne ve oğlunun katledildiği cinayetin kan donduran detayları - 3. Resim

EŞİNİ DE ÖLDÜRECEKMİŞ

Cinayet zanlısı Osman Nuri K.'nın eşi Hatice K.'nın ise sokağın köşesine çöp atmayı gittiği ve bu sayede de silahlı saldırıdan kurtulduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri K., Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle şüpheli adliyeye otopark girişinden alınırken, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Cinayete kurban giden anne ve oğlunun cenazelerinin yarın öğle namazına müteakip kılınacağı ve Eskişehir'de defnedileceği öğrenildi.

Anne ve oğlunun katledildiği cinayetin kan donduran detayları - 4. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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