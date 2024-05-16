'Etki Ajanlığı'na tepki gecikmedi! Fonlanan medya yasayı istemiyor

9. Yargı Paketi’nde “etki ajanları”na hapis getirilmesini öngören düzenlemeye muhalifler karşı çıkarken hukukçular “Millî çıkarları yurt dışına satanlar elbette cezalandırılmalı” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Casusluk faaliyetlerinin önlenmesinde yeni adımlar atmaya hazırlanan Türkiye, etki ajanlığına karşı da tedbirler alıyor. MİT’in, İsrail gizli servisi MOSSAD’a yönelik operasyonlarından sonra gündeme gelen casusluk faaliyetleri sonrasında yeni tip casusluk suçları için yeni düzenlemeler hazırlandı.

“ETKİ AJANLIĞI” TARTIŞMASI

Başka devlet adına çalışıp Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturanlara dair 9. Yargı Paketi’nde yer alan ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak bilinen düzenlemeye yönelik eleştiriler de gecikmedi. Düzenleme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor. Muhalefet partileri ise düzenlemenin kendilerine yönelik olduğunu savunarak, pek çok kişinin hedef hâline geleceğini iddia ediyor.

Düzenlemeyi gazetemize değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, muhalefet partilerinden gelen eleştirilerin haksız olduğunu söyledi. Türkiye’nin sırlarını bir bedel karşılığı satanlara yönelik bir düzenleme yapıldığına dikkat çeken Yıldız “Bu ülkenin millî çıkarlarını ajanlık yaparak yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara bir bedel karşılığı satanlar elbette cezalandırılmalı. Bundan korkanlar, çekinenler sadece hibe yiyicilerdir. Düzenleme dışardan hibe alıp da ülke bilgilerini satanları kapsıyor. Sokaktaki sade vatandaşla bir ilgisi yok” dedi.

“KRİTERLER NET OLMALI”

Hukukçu Hadi Dündar da sosyal medya, köşe yazısı, haber sitesi, özel haber adı altında çeşitli istihbarat örgütleri ile temasları olan, onlar adına çalışanlar ile ilgili önemli bir adım atıldığına işaret etti. Dündar şu değerlendirmede bulundu: Piyasada bulunan bir sürü haber sitesi ve gazeteci, ‘fon’ adı altında yabancı kaynaklardan destek alıyor. Yaptıkları tek şey Türkiye’deki iç siyasete dizayn vermek ve ülke ile ilgili kötü bir algı oluşturmak. Bunların önüne geçilecek. Etki ajanlığı aynı zamanda TCK’da yerini alıyor. FETÖ ile mücadele edilirken bazı yazarlar ve sanatçılar bu düzenlemeden ceza aldı ve cezaları kesinleşti. Yeni getirilen düzenleme ile yabancı istihbarat örgütleri ile temasa geçen her birey cezalandırılacak. Tek bir konuya dikkat edilmesi gerekir. Düzenleme kesin ve net olmalı.