Meteoroloji yarın 6 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek uyardı. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların karla karışık yağmur şeklinde de olması beklenirken, cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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Türkiye geneli bugün parçalı ve bulutlu havanın etkili olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir yeni uyarı daha geldi.

6 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Son değerlendirmelere göre, cuma sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Etkisi 2 gün sürecek! Meteoroloji’den yarın için 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

1 GÜN BOYUNCA ETKİSİ SÜRECEK

Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin doğusunda soğumayla Şırnak'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Etkisi 2 gün sürecek! Meteoroloji’den yarın için 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

SEL VE TAŞKINA DİKKAT

Yapılan açıklamada “Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir’’ denildi.

Etkisi 2 gün sürecek! Meteoroloji’den yarın için 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Etkisi 2 gün sürecek! Meteoroloji’den yarın için 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Hatay, Osmaniye, Sinop, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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