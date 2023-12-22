Evde hazırladığı bombayı polise uzatan zanlının akıbeti belli oldu
Adana’da emniyet ekiplerini alarma geçiren bir olay meydana geldi. Bir şahıs evde hazırladığı el yapımı patlayıcıyı adliye önündeki polislere uzattı. Çevre alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba kontrollü bir şekilde imha edilirken zanlının akıbeti belli oldu.
Adana’da Ramazan D. adlı şahıs evde hazırladığı el yapımı patlayıcıyı Bölge İdare Mahkemesi’nin önünde görev yapan polislere uzattı. Polisler çevrede güvenlik önlemleri alarak durumu bomba imha ekiplerine bildirdi. İvedilikle bölgeye gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü bir şekilde patlatırken ortalığı karıştıran zanlı cezaevinin yolunu tuttu.
ADANA EMNİYETİNİ ALARMA GEÇİREN OLAY
Merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Adana Bölge İdare Mahkemesi önüne gelerek burada görevli polislere, elindeki kablo sarılı kutuyu uzatıp, hazırladığı patlayıcıyı teslim etmek istediğini söyleyen Ramazan D, gözaltına alındı.
BOMBA İMHA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Bölgedeki polisler, hemen yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak durumu bomba imha ekibine bildirdi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından bomba imha uzmanı, pakete fünyeyle müdahale etti.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Etkisiz hale getirilerek incelenen pakette, bilye ile bir miktar barut bulunduğu belirlendi.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.