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Eve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı: Siz beni toprak ağası mı sandınız?

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da Onur Öztürk adlı bir vatandaşın evine gelen fatura hayatının şokunu yaşattı. 268 bin 821 lira gelen su faturasını gören Öztürk, "Siz beni toprak ağası mı sandınız?” sözleriyle tepkisini gösterdi.

“Su faturalarının yazıldığını görünce bize bu ay kaç lira fatura gelmiş diye faturamı almaya gittim" ifadeleriyle başladı söze. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Onur Öztürk, hayatının şokunu yaşayacağını o anladı. Öyle bir su faturası gelmişti ki evine, hacizden farksızdı.

Atatürk Mahallesi Nadide Sokak'ta yaşayan Onur Öztürk, evine gelen su faturasını görünce şaşkına döndü.  17 Temmuz Çarşamba günü kesilen su faturasında yazan 268 bin 821 liralık rakamı gören Öztürk, gözlerine inanamadı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ, NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Kızını yanına çağırarak faturayı inceleten Öztürk, “Ben kendi gözlerime inanamayınca kızımı çağırdım o da faturanın 268 bin lira geldiğini söyleyince ne yapacağımı şaşırdım” dedi.

Faturada yazan rakamı görür görmez Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (TESKİ) arayan Onur Öztürk, “Su faturalarının yazıldığını görünce bize bu ay kaç lira fatura gelmiş diye faturamı almaya gittim. İncelemek için eve çıktığımda ilk olarak 268 lira olduğunu düşündüm fakat biraz daha incelediğim zaman 268 bin lira fatura geldiğini gördüm" diye konuştu.

Eve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı: Siz beni toprak ağası mı sandınız? - 1. Resim

TESKİ FATURAYI GÜNCELLEDİ

Öztürk, "TESKİ’yi arayarak onlara siz beni toprak ağası mı sandınız bu gelen fatura ne dedim. Kendileri bir yanlışlık olabileceğini söylemesi üzerine Kapaklı’da bulunan TESKİ şubesine gittim.

524 son endeks yazacaklarına 5 bin 244 son endeks yazmışlar. Bunun düzeltilmesinin ardından su faturam 407 lira olarak güncellendi. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyor” ifadelerini kullandı.

Eve gelen fatura hayatının şokunu yaşattı: Siz beni toprak ağası mı sandınız? - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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