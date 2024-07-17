Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Firari sanıklar yakalandı, mahkeme kararını verdi

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik davada gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar'ın kurduğu örgüte üye olmak suçundan hüküm giyen firari sanık Kemal Ayaz ile Emre Kutlu, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açan Adnan Oktar'ın kurduğu silahlı suç örgütüne yönelik açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak örgüte üye olmak suçuyla hüküm giyen firari sanık Kemal Ayaz ile Emre Kutlu, yurt dışına kaçmak isterken son anda yakalandı. Haklarındaki karar ise mahkemece verildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEDİLER

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada hüküm giyen firari sanıklar Kemal Ayaz ve Emre Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler, Uzunköprü hudut sahasında yurt dışına çıkmaya çalışırlarken yakalandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

10 Temmuz tarihinde 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kurduğu örgüte üye olmakla suçlanan zanlılar hakkında mahkeme kararını verdi.

Ayaz ve Kutlu, haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADNAN OKTAR DAVASI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeniden görülen davada, sanık Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet ayrıca Oktar'ı, yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutarak, bu sanıkların cezalarıyla birlikte toplam 8 bin 658 yıl hapse mahkum etmişti. Aynı davada firari sanıklardan Kemal Ayaz "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 50 yıl 6 ay, Emre Kutlu da aynı suçtan 39 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.