Evini bastığı kızı bulamayınca kendini vurdu! 'Saplantılı aşık' dehşeti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kıza saplantılı aşık olan şahıs dehşet saçtı. Kızın evini basan ve kızı evde bulamayan saplantılı aşık polisin tüm ikna çabalarına rağmen elinde bulunan silah ile kendini vurdu.

Antalya'da saplantılı olduğu kızın yaşadığı eve gelen ve kızı evde bulamayınca sinirlenen genç, elinde silahla apartman boşluğunda polis ekiplerine ecel terleri döktürdü. Özel Harekat polislerinin 3 saatlik ikna çabalarına rağmen şahıs silahıyla kendisini vurdu.

Olay, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3735. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşadıkları apartmanın merdiven boşluğunda silahlı bir kişinin dolaştığını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KIZI BULAMADI KENDİNİ VURDU

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, Mehmet Y.'nin (25) saplantılı şekilde sevdiği R.Ç. adlı kızın yaşadığı eve geldiğini ve evde bulamayınca sinir krizine girerek intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis, Özel Harekat ve müzakereci polisler sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri tarafından bina çevresinde ve çatılarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel Harekat ve müzakereci polis ekipleri içeriye girerek, silahlı şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 3 saat boyunca telefonla arattıkları eski kız arkadaşı ve müzakereci polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı olayda Mehmet Y., tabanca ile göğüs bölgesinden kendini vurdu.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ve durumu ağır olan Mehmet Y., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.