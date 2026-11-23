Adana'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, 36 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Aile, saldırının ardından ölüm tehditleri aldıklarını ve kendilerinden 5-6 milyon lira istendiğini öne sürüyor. Baba Ercüment Musaoğlu, "Sıra büyük oğlunda, dükkanını silahla tarayacağız" şeklinde tehdit edildiklerini belirterek, "Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı koruyun" dedi.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun başından vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından ailesinin ölüm tehditleri aldığı iddia edildi. Hastanede çocuklarından gelecek iyi haberi bekleyen anne ve baba, diğer aile üyelerinin de can güvenliğinden endişe ettiklerini söyledi.

Olay, 19 Ekim'de Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre motosikletle bir iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri, araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.

Evladı başından vurulan babaya tehdit: Sıra büyük oğlunda

Başından ağır yaralanan çocuk, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ TETİKÇİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 17 yaşındaki A.E.'nin Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Şüpheli, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki saklandığı adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin elinde tabancayla iş yerine girdiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AZMETTİRİCİLER YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde "Kurşunlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Nurmuhammed Musaoğlu'na yönelik saldırının azmettiricileri olduğu iddia edilen kişiler gözaltına alındı.

Evladı başından vurulan babaya tehdit: Sıra büyük oğlunda

AİLEYE ÖLÜM TEHDİDİ

Nurmuhammed'in yoğun bakımda tedavisi sürerken, hastane önünde bekleyen ailesinin kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildiği öne sürüldü.

Ailenin aldığı iddia edilen mesajlarda, "Sizden bir can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız. Devlete kendinizi yaslamışsınız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Baba Ercüment Musaoğlu, tehditlerin yakın dostları aracılığıyla kendilerine iletildiğini ileri sürdü.

BABA YARDIM İSTEDİ: "BU SİZE SON SESLENİŞİM OLMASIN"

Oğlunun sağlık durumuyla ilgili umutlu bir haber beklerken ölüm tehditleri aldıklarını anlatan Ercüment Musaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ondan umutlu bir haber beklerken, en yakın dostlarımız aracılığıyla ölüm tehditleri alıyoruz. 'Sıra büyük oğlunda, dükkanını silahla tarayacağız' şeklinde tehditler almaya devam ediyoruz. 'Bir canınızı aldım, 84 canınızı daha alacağım' tarzı mesajlar alıyoruz. 5-6 milyon TL para istiyorlar. Bunları en yakın dostumu arayarak söylüyorlar."

Yaşadıkları süreç nedeniyle psikolojik olarak yıprandıklarını belirten baba Musaoğlu, oğlunun sağlık durumunda henüz bir değişiklik olmadığını söyledi.

"Ben ne yapacağımı bilmiyorum, psikolojik olarak çöktük. Çocuğumun sağlık durumu aynı. 36 gündür hiçbir tepki yok. Bütün Türkiye'den dua bekliyoruz. İnşallah müjdeli haberi herkesle paylaşacağız. Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı koruyun."

Evladı başından vurulan babaya tehdit: Sıra büyük oğlunda

ANNE: KÜÇÜK KIZIM OKULA GİDEMİYOR

Nurmuhammed'in annesi Nursel Musaoğlu da 36 gündür hastanede çocuklarından gelecek iyi haberi beklediklerini anlattı.

Diğer çocuklarının da can güvenliğinden endişe duyduklarını belirten anne Musaoğlu, şunları söyledi:

"Ne gecemiz ne gündüzümüz belli. Çaresiziz, bir umut bekliyoruz. Şu an diğer çocuklarımın da can güvenliği yok. Sürekli tehdit ediliyoruz. Benim küçük kızım okula gidemiyor. Eve gidip eşyalarımızı almaya korkuyoruz. Her an saldırıya uğrayabiliriz diye sürekli sağımıza solumuza bakıyoruz."

Yaşadıkları korku nedeniyle günlük hayatlarını sürdüremediklerini dile getiren Nursel Musaoğlu, "Benim içim çocuğumdan dolayı yanmışken diğer çocuklarımla, eşimle, akrabalarımla tehdit ediliyorum. Artık gücümüz kalmadı, ayakta duramıyoruz. Oğlum şu an ölümle savaşıyor. Yaşayan bir ölü gibi olduk" dedi.

Evladı başından vurulan babaya tehdit: Sıra büyük oğlunda

TEK HAYALİ GALATASARAY'DA FUTBOLCU OLMAKTI

Anne Nursel Musaoğlu, oğlunun futbola büyük ilgi duyduğunu ve en büyük hayalinin Galatasaray'da futbolcu olmak olduğunu anlattı.

Nurmuhammed'in evde bile sürekli futbol oynadığını belirten anne, "Futbol oynamayı o kadar çok seviyordu ki tek hayali futbolcu olmaktı. Onun futbol hayalleri yarıda kaldı. Herkesten dua bekliyorum. Nurmuhammed'im gözünü açsın, hayalleri gerçek olsun" ifadelerini kullandı.

Başından ağır yaralanan Nurmuhammed Musaoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım tedavisi 36'ncı gününde devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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