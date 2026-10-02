Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, 28 zanlı hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
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