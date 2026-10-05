Eyüpsultan’daki yolsuzluk operasyonunda flaş gelişme! Başkan Özmen’e tutuklama talebi

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başkan Mithat Bülent Özmen’in de aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 11 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 28 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara'ya götürülmüştü.

BAŞKAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen 28 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, diğer 11 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Hakimliğe sevk edilen 17 şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala