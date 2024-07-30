Eyüpsultan'da vahşet! Uzun namlulu silahla kadını kovalayıp vurdu

İstanbul'da Şevval Zeliha Kartal isimli kadın gece saatlerinde beraber oturduğu arkadaşı tarafından uzun namlulu silahla vuruldu. Kadının hayati tehlikesi devam ederken şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile gece saatlerinde sokakta buluştu.

Yol kenarındaki otluk alanda oturan grup, içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak iş yerinin deposuna gitti.

KURŞUNLAR BELİNE İSABET ETTİ

Bir süre sonra arkadaşlarının yanına dönen İsmail K., uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti. Beline isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalan kadın, arkadaşı Murat K. tarafından araçla hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi gören Şevval Zeliha Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmada, İsmail K.'yi çalıştığı deponun güvenlik kulübesinde yanında ateş ettiği uzun namlulu silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' suçundan adli makamlara sevk edildi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Öte yandan saldırı anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde adamın uzunlu namlulu silahla ateş açtığı, belinden vurulan kadının ise yürüyerek araca doğru gittiği görülüyor.