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Faciada ölen gencin cenazesi karıştı mı? Aileden yeni DNA testi talebi

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Faciada ölen gencin cenazesi karıştı mı? Aileden yeni DNA testi talebi
Başlık ResmiFaciada ölen gencin cenazesi karıştı mı? Aileden yeni DNA testi talebi

Filo Jet faciasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Özgür Gönül'ün ailesi, teslim edilen cenazenin oğullarına ait olmadığından şüphelenerek fethi kabir başvurusunda bulundu. KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yeniden DNA incelemesi için mahkeme kararının gerektiğini belirtti.

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KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün cenazesine ilişkin şüphe gündeme geldi. Ailesi, kendilerine teslim edilen naaşın oğullarına ait olmayabileceğini belirterek mezarın açılmasını ve yeniden DNA incelemesi yapılmasını talep etti.

Facianın ardından denizden çıkarılan naaşlardan adli tıp uzmanları eşliğinde DNA örnekleri alınmış, bazı cenazelerin kazadan yaklaşık 30 gün sonra, vücut bütünlükleri kısmen bozulmuş halde çıkarıldığı belirtilmişti. KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye Adli Tıp Kurumu ile yürütülen çalışmalar kapsamında naaşlardan alınan örneklerin ailelerden alınan numunelerle karşılaştırıldığını ve eşleşmelerin ardından cenazelerin yasal tutanaklarla teslim edildiğini açıklamıştı.

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ACILI AİLEDEN FETH-İ KABİR BAŞVURUSU

Özgür Gönül'ün babası Gökmen Gönül ise oğluna ait olduğu belirtilerek kendilerine verilen cenazenin kimliğinden şüphe duyduklarını söyledi. Cenazeyi defnettikten sonra KKTC'ye dönerek polis ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü anlatan baba Gönül, kendisine gösterilen fotoğraflardaki naaş ile defnettiği cenaze arasında farklılıklar bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine cenazenin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için Türkiye'de mezarın açılması amacıyla feth-i kabir başvurusunda bulundu.

Ailenin şüphelerini yaklaşık iki hafta önce adli tıp uzmanına ilettiği, konunun Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne de aktarıldığı bildirildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde gerekli bilgi ve belgelerin sunulacağını, yargı sürecinin sonucuna göre idari adımların atılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin katıldığı canlı yayında açıklama yapan KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da cenazenin Türkiye'de defnedilmiş olması nedeniyle mezarın açılması ve yeniden DNA incelemesi yapılmasına ilişkin işlemlerin Türkiye'deki yasal süreç kapsamında yürütüleceğini belirtti.

İddianın henüz kesinlik kazanmadığını vurgulayan Oğuz, "Belki aynısıdır, belki de değildir. Hassas bir konu. İlgili makamlar veya mahkeme karar verirse gerekli inceleme ve eşleştirme yapılabilir" dedi.

Öte yandan, cenazelerin karıştırıldığına ilişkin şu ana kadar kesinleşmiş bir adli tespit bulunmuyor. Ailenin yeniden inceleme talebine ilişkin hukuki sürecin sonucu bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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