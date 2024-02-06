Faruk Gergerlioğlu Çağlayan'da öldürülen teröristi böyle savunmuş!

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde polis kulübesine saldırı girişiminde bulunan ve öldürülen terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı.

İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kulübesine terör saldırısı düzenlendi. Olayda 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti. Saldırı girişiminde bulunan 2 kişinin DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç olduğu belirlenirken, teröristler etkisiz hale getirildi.

Hain saldırı girişimine dair yeni detaylar gelmeye devam ederken, terörist Pınar Birkoç'un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'te basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı.

TERÖRİSTE SAHİP ÇIKMIŞ

Gergerlioğlu’nun toplantıda, "Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?" dediği öğrenildi.