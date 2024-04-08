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Fazla gürültü şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Kaçak göçmenlere dudak uçuklatan kira

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fazla gürültü şikayeti gerçeği ortaya çıkardı: Kaçak göçmenlere dudak uçuklatan kira

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir apartman dairesindeki gürültü şikayetine giden ekipler, 11 göçmeni yakaladı. Ekipler kaçak göçmenleri gözaltına alırken dairenin 11 göçmene kişi başı 2500 liraya kiralandığını ortaya çıkardı. 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, bina sakinlerinden biri apartmanın 1. Katında fazla gürültü yapan kaçak göçmenlerin ikamet ettiği yönünde ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5'i Mısır, 1'i Fas, 5'i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladılar.

DUDAK UÇUKLATAN KİRA!

Suriye uyruklu ev sahibinin kiraladığı Fas'lı Karim Q., daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa, kişi başı 2500 TL'ye kiraladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl göç idaresine teslim edilecekler.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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