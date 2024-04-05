Kiracı, ev sahibini öldürdü: Evden çıkarılmak istendiği için cinayet işlediğini iddia etti

Bursa'da bir kiracı, ev sahibini kendisini evden çıkarmak istediği için öldürdüğünü iddia etti. Sanık savunmasında "Nereye gitsem oraya geliyordu" dedi. Öte yandan mahkemede konuşan sanığın eşi, ev sahibini vurduktan sonra gelip kendisine de ateş ettiğini ve sebebini bilmediğini anlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde 3 Ekim 2023'te ev sahibi Ümit Er'e, evinin bulunduğu sokaktaki kahvehanede oturduğu sırada silahla ateş edip ölümüne neden olan Metin Aydın'ın yargılanmasına başlandı.

EV SAHİBİ EVDEN ÇIKARMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Aydın, maktul Ümit Er'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık, olaydan önce ev sahibi Ümit Er'in kiraya zam yapıp kendisini evden çıkarmak istediğini öne sürdü.

Evden çıkmaları için kendisine baskı yapıldığını iddia eden sanık, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle sokak sokak ev aradık, bulamadık. Karşı taraf bana sabırlı davranmadı. Ev bulamayınca psikolojik baskıyı artırdı. O gün kahvaltı yapmaya gitmiştim. Kahvehanede kendisini görünce evden çıkıp çıkmayacağımızı sordu. Onu orada görünce bana bir zararı dokunacağını düşündüm. Nereye gitsem oraya geliyordu."

Cinayeti bu sebeplerle işlediğini anlatan sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

EŞİNE DE ATEŞ ETMİŞ

Maktulün oğlu Ümithan Er ise geçen sene Metin Aydın'ın eşini darbederken babasının alt kata indiğini, buna sinirlenen sanığın bıçak çektiğini belirterek, "Olay para veya evden çıkarma meselesi değil" dedi.

Ümit Er'in eşi ve kızları da Metin Aydın'ın daha önce bıçakla evlerine girdiğini, meselenin zam ya da evden çıkarmayla ilgisi olmadığını, sanığa yönelik herhangi bir baskı yapılmadığını ifade etti.

Tanık olarak dinlenilen eşi Ezgi Aydın, eşinin Ümit Er'i vurduktan sonra gelip kendisine de ateş ettiğini, sebebini bilmediğini anlattı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde 3 Ekim 2023'te Metin Aydın, ev sahibi Ümit Er'e (57), evinin bulunduğu sokaktaki kahvehanede oturduğu sırada silahla ateş etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yakalanan Aydın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.