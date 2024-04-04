Hastane odasında tüyler ürperten cinayet! Annesini bıçaklayıp, silahla katletti

Mersin'de beyin cerrahi bölümünde tedavi gören Selma Çiftçi isimli kadın, oğlu tarafından hastane odasında katledildi. Bıçaklanan ve silahla vurulan kadının oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

Korkunç cinayetin merkezi Mersin Tarsus Devlet Hastanesi oldu. Sabaha karşı 04.0 sıralarında hastanenin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.

Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

OĞLU UYUŞTURUCU BAĞIMLISI ÇIKTI

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.