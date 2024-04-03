Öldürüp cesediyle tur atmışlardı! Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni gelişme

İzmir'de, parasını alamadığını iddia ettiği kuyumcuyu katlettikten sonra cesedini otomobilinin bagajında gezdiren ve 13 gün firarına ardından yakalanan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde geçen 19 Mart günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. ile arkadaşı E.Ö., arabaya aldıkları Bozar'ı silahla öldürdü. Bekir Bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

İTİRAFLA ORTAYA ÇIKTI

Otomobili kullandığı öne sürülen E.Ö.’nün olaydan bir gün sonra emniyete giderek durumu anlattığı ve teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESEDİ BAGAJA KOYUP GEZDİLER

Gözaltına alınan ve olay esnasında otomobili sürdüğü öğrenilen E.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, F.B.'nin isteği üzerine cesedi otomobilin bagajına koyduklarını ve sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiklerini, gece boyunca da otomobilin bagajındaki cesetle birlikte burada turladıktan sonra İzmir'e geri dönüp, Bornova'daki özel bir hastanenin otoparkına aracı park ettiklerini söylediği öğrenildi.

KADIN KİMLİĞİ İLE YAKALANDI

Olaydan 13 gün sonra, bir taksi ile Çamdibi Kamil Tunca Caddesi'ne gelen cinayet zanlısı F.B., uygulama yapan bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden bir kadına ait kimlik çıkan F.B.'nin, "Ben kadınım ve sonradan erkek oldum" dediği öğrenildi. Yapılan inceleme sonrasında olayın zanlısı olduğu belirlenen F.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.