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Haberler > Gündem > Lüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu: Cinayeti saklamak isterken kendini yakmış

Lüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu: Cinayeti saklamak isterken kendini yakmış

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Bursa'da lüks bir villada çıkan yangında bodrum katında bulunan cansız bedenin cinayete kurban gittiği tespit edildi. Alevlerin içinden kurtulan Ali Vurgun cinayeti itiraf ederek boşanma aşamasındaki eşini rahatsız ettiği için M.Ş'yi öldürdüğünü söyledi. Cesedi 5 gün bodrum katında saklayan şüpheli, yakmaya çalıştığı sırada alevlerin bodrum kata sıçradığını ifade etti. 

Bursa'nın Osmangazi ilçesi geçtiğimiz gün korkunç bir cinayete sahne oldu. İlçedeki lüks bir villada yangın çıktı. Bodrum katında çıkan yangında villanın bahçıvanı alevlerin arasında kaldı. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kıyafetleri alev alan Ali Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu. Vurgun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından ise villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu.

Vurgun'un M.Ş'ye ait olduğunu söylediği ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Lüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu: Cinayeti saklamak isterken kendini yakmış - 1. Resim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Lüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu: Cinayeti saklamak isterken kendini yakmış - 2. Resim

Yapılan soruşturmanın ardından tedavi gördüğü hastanede ifadesi alınan Ali Vurgun, cinayeti itiraf etti.

CESEDİ 5 GÜN SAKLAMIŞ

Vurgun, boşanma aşamasındaki eşini M.Ş'nin rahatsız ettiğini, bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından kiralamış olduğu villada M.Ş'yi bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedi 5 gün villada saklayıp daha sonra yakmaya çalıştığı sırada elindeki yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla bodrum katta yangın çıktığını söylediği öğrenildi.

Lüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu: Cinayeti saklamak isterken kendini yakmış - 3. Resim

Ali Vurgun'un hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

26 Mart'ta, İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada yangın çıkmış, çevredekilere ve polis ekiplerine kendisini bahçıvan olarak tanıtan Ali Vurgun çıkan yangında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

Lüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu: Cinayeti saklamak isterken kendini yakmış - 4. Resim

M.Ş. ilk ifadesinde, bodrum katta yanan kişinin M.Ş. olduğunu söylemiş, yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirtmişti.

Ali Vurgun'un çıkan yangının ardından alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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