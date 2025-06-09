Ferdi Zeyrek hayata dönebilecek mi? Doktoru konuştu: İyi gelişme yok
Evinde elektrik akımına kapılan CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavi sürecine dair konuşan Prof. Dr. İsmet Topçu, "İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok" ifadelerini kullandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran günü evinin havuzuna bağlı motoru kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Celal Bayar Üni. Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in son durumuna dair kamuoyunu bilgilendirdi.
"İYİ GELİŞME YOK"
Yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen Topçu, şunları aktardı:
"Şu an sadece hayatta kalması için önlemler devam ediyor. Şu an yoğun bakım tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok.
Şu anda hayati fonksiyonlarını geri getirmek için çalışıyoruz"