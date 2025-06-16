Ferdi Zeyrek sonrası merak ediliyordu! Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Besim Dutlulu

Zeyrek'in ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu getirildi.

BESİM DUTLULU KİMDİR?

Eczacı Besim Dutlulu, 1979 yılında Akhisar’da doğdu. İlkokulu Akhisar’da Misak-ı Milli ilkokulunda, Ortaokul ve Liseyi İzmir’de yatılı okulda okuduktan sonra İzmir Ege üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Akhisar’da eczane işletmeciliğine başlarken aynı yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. Ege ve Simge isimli ikiz çocukları var. 10 yıl Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu. Arkasından İlçe Temsilcisi oldu ve adaylık süreci başladığında istifa etti. Akhisar’daki bir çok sivil toplum kuruluşu ve derneğe üye olan Eczacı Besim Dutlulu, Mesleki kooperatifler olan Edak, Çekop ve Farmakoop üyesidir.