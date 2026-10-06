Ferdi Zeyrek'in ölümünde 46 sayfalık rapor! Kusur dağılımı belli oldu

Ferdi Zeyrek'in evinin havuzuna ait makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin 46 sayfalık bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda Zeyrek’in herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtilirken, 4 kişi asli, 9 kişi tali kusurlu bulundu.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararı üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 5 akademisyen tarafından hazırlanan 46 sayfalık raporda, olayın çeşitli kişi, şirket ve kurumların ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

KAÇAK AKIM RÖLESİ ÇALIŞMIYORDU

Raporda, evdeki havuz ve makine odasının orijinal projede yer almadığı tespit edildi. Elektrik tesisatı ve topraklama projesinin de hazırlanmadığı belirtildi.

Makine odasında bulunan kaçak akım rölesinin çalışmadığı, elektrik kaçağının ise havuz pompa motorundan kaynaklandığı belirlendi. Motorun bakım ve tamiratları sırasında su geçirmezlik izolasyonunun bozulduğu, ayrıca motorun sabitlenmemiş plastik bir sehpa üzerine yerleştirildiği kaydedildi.

Elektrik kaçağı nedeniyle makine odasına girişte bulunan metal merdiven ile toprak arasında 67 volt gerilim ölçüldüğü belirtildi. Raporda, gerekli topraklama yapılmış olsaydı bu gerilimin yaklaşık 6 volt seviyesinde kalacağı ve Zeyrek’in hayati tehlike yaşamayacağı değerlendirildi.

4 KİŞİ ASLİ, 9 KİŞİ TALİ KUSURLU

Bilirkişi heyeti, Naim Baltaoğlu, Hakan Akgüneş, Metin Gündercan ve Halim İşli’yi asli kusurlu buldu.

Asım Özdamar, Eyüp Keklik, Rezan Akay, Hilmi Şener, Mustafa Çetin, Murat Sönmez, Ömer Taşçı, Yalçın Öztaş ve Ahmet Severcan ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

Murat Ergüzel, Hakan Akgöl ve Hüseyin Erarslan’ın ise olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldı.

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FERDİ ZEYREK İÇİN KUSUR TESPİTİ YAPILMADI

Raporda Ferdi Zeyrek’in olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı açıkça belirtildi. Bilirkişi heyeti, Zeyrek’in kendi evindeki havuzun makine odasında tehlikeli seviyede elektrik kaçağı olduğunu öngörmesinin mümkün olmadığını değerlendirdi.

Ayrıca havuz, makine odası ve tesisatın projelendirme, imalat ve denetim süreçlerine ilişkin resmi belgelerde Zeyrek’in herhangi bir imza veya onayının bulunmadığı vurgulandı.

DAVA 9 EKİM’DE GÖRÜLECEK

Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin dava, 9 Ekim Cuma günü Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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