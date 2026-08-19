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Feth-i kabir sona erdi! Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açıldı 3 saat süren çalışmanın ardından Denizolgun'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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2016 yılında hayatını kaybeden mimar, eski milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü, Alihan Kuriş'in tutuklanmasının ardından yıllar sonra tekrar gündeme geldi.

CENAZE ADLİ TIP'TA

Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talebiyle feth-i kabir kararı verildi. Soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı.

Saat 08.45 sıralarında savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Feth-i kabir sona erdi! Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Başlık ResmiFeth-i kabir sona erdi! Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

MEZARLIKTA HAREKETLİLİK

Denizolgun'un feth-i kabir işlemi öncesi Karacaahmet Mezarlığı'ndaki hareketlilik ise gözlerden kaçmadı.

Feth-i kabir sona erdi! Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Başlık ResmiFeth-i kabir sona erdi! Arif Ahmet Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda cemaat üyesi ve polis ekibinin, mezarlık çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri alarak bekledikleri görüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."


Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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