FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, kıt kanaat geçiniyor! "110 milyon dolar nerede Enes?"

FETÖ elebaşının "Manevi oğlum" dediği basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda örgüte 110 milyon dolar bağışladığını itiraf ederek kirada oturduğunu ve arabasının olmadığını, kıt kanaat geçindiğini söyledi. Öte yandan Kanter, örgütü ailesinden önde tuttuğunu da övüne övüne söyledi.

NBA'de Atlantik Grubu'nda bulunan Boston Celtics'te oynayan basketbolcu Enes Kanter, FETÖ'nün 2016 yılındaki hain darbe girişiminden sonra rengini belli ederek 'hizmet' adı altında FETÖ'ye bağış yapmaya devam etti. Örgüt elebaşının "Manevi oğlum" dediği ve yanından ayırmadığı Kanter, sosyal medya hesabından örgüte bağışladığı parayı açıkladı. Bunun yanı sıra 'abi' olarak nitelendirilen FETÖ üyelerine güvendiğini belirterek aslında 110 milyon dolarlık dolandırıldığını kabul etmedi. 'Örgüt ağzıyla' konuşan Kanter'in aile üzerine verdiği örnekle düştüğü çukura verdiği önem de dikkati çekti. Annesinin ihtiyacı olduğu halde FETÖ'ye para gönderdiğini de itiraf etti.

YENİDEN YAPILANMA İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Son zamanlarda 'öğrenci yapılanmaları'yla gündemi meşgul eden FETÖ ve üyelerinin planları ifşa olarak bir bir yakalanıyor. Bununla beraber FETÖ elebaşının bir villaya kaçırıldığına hatta öldüğüne ilişkin çıkan iddialar 'yapılanma aşamasının bir temeli olabilir mi?' sorusunu akıllara getirdi. Sosyal medyaya da düşen iddiaların ardından FETÖ’nün sözde üst düzey isimlerinin konuya ilişkin açıklama yapmaması da dikkati çekti.

ENES KANTER ÖRGÜT TARAFINDAN MAĞDUR EDİLDİ

Örgüte 110 milyon dolar bağış yaptığını açıklayan Kanter, şu anda küçük bir evde kirada yaşadığını açıklayan Kanter, arabası dahi olmadığını söyledi.

"Uzun zamandır birçok arkadaşımız Enes Kanter banka hesabını niye açıkladı, o kadar parayı niye verdi, 110 milyon dolar nereye gitti diye soruyor. Birçok gittiğim sohbette belki şakayla karışık arkadaşımız zaten Enes'in tuzu kuru, adamın bankada milyonlarca doları sürdüğü milyon dolarlık arabası var diyenlere de hakkımı helal ediyorum. Benim ne evim var ne de arabam. Hala küçük bir evde kirada yaşarım arabam da yoktur. 'O kadar para nereye gitti.?' Bu parayı kontrol eden kişilere güvenim tamamen sonsuz" diyen Kanter, örgüte para göndermek için ailesini de hiçe saydığını video kaydında aktardı.

HAKAN ŞÜKÜR DE FETÖ MAĞDURU OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde ABD'ye kaçan Şükür, ülkeye geldiğinde örgütteki isimlere tüm mal varlığını kaptırdığını söylemişti.