FETÖ kaos için 9 milyar dolar ayırdı! Hain plan, siyasete ve ticarete böyle sızıyorlar

15 Temmuz sonrası ağır darbe alan terör örgütü, yeni ihanet peşinde. Londra’dan yönetilen 9 milyar dolarlık fonla “siyaseti ve ticareti” ele geçirmek isteyen FETÖ, intikam duygusuyla hareket ediyor.

YILMAZ BİLGEN - Döner ve künefe zinciri deşifre olan, hapisteki teröristlerin çocuklarını yurtlarına yerleştirip TSK’da tekrar güç kazanmaya çalıştığı ortaya çıkan FETÖ’nün taktik değiştirdiği belirtiliyor. Örgüt elebaşı Gülen’in ölüm sürecinde ortaya çıkan yapı içi tartışmalar ve sonrasında Mustafa Özcan’ın kontrolü ele geçirmesi ile Türkiye’ye dönük farklı bir stratejiye geçtiği rapor ediliyor. FETÖ’nün “yeniden ve hızla diriliş” olarak adlandırdığı süreç tavandan ve özellikle siyasi partilere sızarak yönetim erkini önce etkileme sonrasında ele geçirme stratejisi şeklinde temellendirildi.



İNTİKAM DUYGUSU HÂKİM



Örgüt içerisinde uzun yıllar kalan Ümit Akdemir, FETÖ’nün Mustafa Özcan ile ciddi anlamda aks değiştirdiğini ifade ederek şunları söyledi: Başarısız olduğu her noktayla ilgili yeni bir strateji geliştirdiler. Şu an kesin bir biçimde eğitim, yargı, ordu darbesi ya da polis, istihbarat gibi kurumlara sızma ya da ele geçirme ısrarından vazgeçtiler.



Plan ve projeleri iktidar, muhalefet fark etmeksizin tüm siyasi kurumlara sızmak, etkilemek ve ele geçirmek üzerine bir yol haritası belirlediler. Bu alanda renklendirme yöntemi ile kendilerinden ancak geride hiçbir iz bırakmayan kişileri kullanacaklar. Bunu da bazen para bazen şantaj bazen de farklı grup, cemaat, ideolojik kurumlar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Partilerin yönetici belirleyen AR-GE, medya, atama merkezi gibi birimlerini ele geçirmek öncelikli hedef. Siyasi alanın yedeğinde ise ekonomi ve ticarette güçlü olmak var. Bu alanı ‘menfi hizmetler’ ismini verdikleri özel bir birim yönetiyor. Bunu bir savaş olarak nitelendiriyorlar ve tüm güçleri ile saldıracaklar. Önceliği ise FETÖ ile güçlü bir biçimde uğraşan kişileri itibarsızlaştırmaya verdiler. Tutmazsa FETÖ-vari kumpaslarla itibarsızlaştırılacaklar. Suikast dâhil bütün yolları deneyecekler.



ALÇAKLIK ENGELLENMELİ



Siyasi nüfuz ve etkinliği para üzerinden sağlayacaklar. Türkiye içerisinde kalan ve dışarı çıkarılamayan birikimlerle birlikte 9 milyar dolarlık bir fon ayrıldı. Bütçe Londra’dan yönetiliyor. Devlet ve millet olarak uyanık olmak ve bu alçak girişimi bozmak zorundayız. Aksi hâlde 15 Temmuz’dan daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabiliriz.



FETÖ’yü 1980’leri ortalarından itibaren izlediğini vurgulayan emekli Albay Ersan Ergür de terörist yapının ordu-asker yapılanmasında topyekûn değişikliğe gittiğini söyledi. Ergür “Deşifre olmayan subaylar ve onlarla irtibatlı sivil ağ bir süre uyku moduna geçti. Hücre yapılanmayı terk ettiler. Çok daha karmaşık ve iz bırakmayan model üzerinden varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Artık muhafazakâr bir kimlik üzerinden değil doğrudan Kemalist ve ulusalcı görüntü-söylem üzerinden varlıklarını sürdürüyorlar. Askerî yapılanmada kullanılan ve deşifre olan yöntemler kesinlikle kullanmıyorlar. FETÖ, yeni dönemde sivil alanda olduğu gibi ordu içerisinde de umudunu çıkacak kaosa bağladı. Elbette o kaosun üretilmesinde de aktif rol oynuyorlar. Bunlardan en önemlisi geçtiğimiz aylarda yapılan kılıçlı yemin hadisesiydi” diye konuştu.