FETÖ’cülerin ‘hicret’ yapılanması deşifre oldu! ‘Yeni bir 'ihanet' yemini ortaya çıktı

11 Ocak 2024 09:04 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:09

Türkiye’nin ulusal güvenliğe risk teşkil eden çok sayıda terör örgütüne karşı amansız mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda 2016 yılında darbe teşebbüsünde bulunan ve 251 vatandaşın kanına giren Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturmalar sürüyor.

Devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ, güncel yapılanmalarıyla da gündeme geliyor.

Son olarak FETÖ’cülerin yurt dışına kaçma girişimlerini organize ettikleri sözde ‘Hicret’ yapılanması deşifre edildi. Ayrıca FETÖ’nün yurt dışına kaçırmaya çalıştığı üyelerine yemin metni okuttuğu belirlendi.

SINIRDA YAKALANAN FETÖ’CÜNÜN TELEFONUNDA ELE GEÇİRİLDİ

Yurtdışına kaçmaya çalışan ve FETÖ üyeliğinden yargılanan İsa Ö.C. sınırda yakalandı. İsa Ö.C'nin telefonundaki 'Signal' uygulamasında FETÖ üyesi ve sözde 'Hicret yapılanması'nda görevli 'Mert' adlı kişiyle arasında illegal çıkış için dokümanlar, izlenecek yöntemler ile FETÖ üyesinin kişisel bilgilerinin alışverişi yapıldığı tespit edildi.

YİNE YEMİN METNİ BULUNDU

Sabah’ta yer alan habere göre, bu doküman ve yöntemlerin başka kişilerle paylaşılmaması için hazırlanan bir "yemin metni" de bulundu. FETÖ üyesi ifadesinde; Mert adlı kişinin Signal üzerinden 'yemin metni'ni göndererek aradığını ve metnin tamamını telefonda sesli okumasını istediğini anlattı.

Şüpheli İsa Ö.C'nin okuyup yemin ettiği metinde şu ifadeler yer aldı:

"Çıktığım hicret yolculuğunun başından sonuna kadar bana Allah rızası için yardımcı olan hizmet erlerine ait tüm bildiklerimi kullandığım uygulamaları, öğrendiğim konumları, biniş-iniş yerlerini, şehir, durak, yer isimleri ve güzergâhları, hicret arkadaşlarımı ve onlara ait tüm detayları, kullandığım araçların rengini, boyunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, hicret yolculuğumda kullandığı telefon numaralarını, mail adreslerini hicretimi tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığımda / bırakıldığında unutacağıma anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile hiçbir şekilde paylaşmayacağıma, hiçbir yere yazmayacağıma ve kaydetmeyeceğime, tüm bu bilgileri ima ile dahi olsa ifşa etmeyeceğime kutsal bildiğim tüm değerler ve ailemin üzerine yemin ederim. Yeminine sadık kalmamam durumunda göstereceğim zafiyetin ya da ihmalin geride kalan tutsak ya da serbest hizmet erlerinin hicretini aksatacağının ya da engelleyeceğinin bilincinde olduğumu ve sorumluluğuna gireceğimi biliyorum."