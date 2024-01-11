Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    FETÖ’cülerin ‘hicret’ yapılanması deşifre oldu! ‘Yeni bir 'ihanet' yemini ortaya çıktı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    FETÖ’ye yönelik soruşturmalar sürerken örgüt mensuplarının yeni bir yapılanması ortaya çıkarıldı. FETÖ’cülerin yurt dışına kaçma girişimlerini planladıkları sözde ‘Hicret’ adı altında yeni bir yapılanma  deşifre edilirken, kaçırmaya çalıştıkları mensuplarına da yemin metni okuttukları tespit edildi. Daha önce de benzer bir soruşturmada FETÖ'nün kaçırmaya çalıştığı üyelerine yemin metni okuttuğu belirlenmişti.

    FETÖ’cülerin ‘hicret’ yapılanması deşifre oldu! ‘Yeni bir &#039;ihanet&#039; yemini ortaya çıktı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’nin ulusal güvenliğe risk teşkil eden çok sayıda terör örgütüne karşı amansız mücadelesi devam ediyor.

    Bu kapsamda 2016 yılında darbe teşebbüsünde bulunan ve 251 vatandaşın kanına giren Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturmalar sürüyor.

    Devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ, güncel yapılanmalarıyla da gündeme geliyor.

    Son olarak FETÖ’cülerin yurt dışına kaçma girişimlerini organize ettikleri sözde ‘Hicret’ yapılanması deşifre edildi. Ayrıca FETÖ’nün yurt dışına kaçırmaya çalıştığı üyelerine yemin metni okuttuğu belirlendi.

    SINIRDA YAKALANAN FETÖ’CÜNÜN TELEFONUNDA ELE GEÇİRİLDİ

    Yurtdışına kaçmaya çalışan ve FETÖ üyeliğinden yargılanan İsa Ö.C. sınırda yakalandı. İsa Ö.C'nin telefonundaki 'Signal' uygulamasında FETÖ üyesi ve sözde 'Hicret yapılanması'nda görevli 'Mert' adlı kişiyle arasında illegal çıkış için dokümanlar, izlenecek yöntemler ile FETÖ üyesinin kişisel bilgilerinin alışverişi yapıldığı tespit edildi.

    YİNE YEMİN METNİ BULUNDU

    Sabah’ta yer alan habere göre, bu doküman ve yöntemlerin başka kişilerle paylaşılmaması için hazırlanan bir "yemin metni" de bulundu. FETÖ üyesi ifadesinde; Mert adlı kişinin Signal üzerinden 'yemin metni'ni göndererek aradığını ve metnin tamamını telefonda sesli okumasını istediğini anlattı.

    FETÖ’cülerin ‘hicret’ yapılanması deşifre oldu! ‘Yeni bir 'ihanet' yemini ortaya çıktı

    Şüpheli İsa Ö.C'nin okuyup yemin ettiği metinde şu ifadeler yer aldı:

    "Çıktığım hicret yolculuğunun başından sonuna kadar bana Allah rızası için yardımcı olan hizmet erlerine ait tüm bildiklerimi kullandığım uygulamaları, öğrendiğim konumları, biniş-iniş yerlerini, şehir, durak, yer isimleri ve güzergâhları, hicret arkadaşlarımı ve onlara ait tüm detayları, kullandığım araçların rengini, boyunu, cinsini ve kullanıcılara ait tüm bilgileri, hicret yolculuğumda kullandığı telefon numaralarını, mail adreslerini hicretimi tamamlar tamamlamaz ya da yarıda bıraktığımda / bırakıldığında unutacağıma anne, baba, kardeş, akraba hiç kimse ile hiçbir şekilde paylaşmayacağıma, hiçbir yere yazmayacağıma ve kaydetmeyeceğime, tüm bu bilgileri ima ile dahi olsa ifşa etmeyeceğime kutsal bildiğim tüm değerler ve ailemin üzerine yemin ederim. Yeminine sadık kalmamam durumunda göstereceğim zafiyetin ya da ihmalin geride kalan tutsak ya da serbest hizmet erlerinin hicretini aksatacağının ya da engelleyeceğinin bilincinde olduğumu ve sorumluluğuna gireceğimi biliyorum."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FetöSoruşturma
    Haberler > Gündem > FETÖ’cülerin ‘hicret’ yapılanması deşifre oldu! ‘Yeni bir 'ihanet' yemini ortaya çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Marmara yine sallandı! Deprem uzmanı fay hattını işaret ederek uyarmıştı - GündemMarmara yine sallandı! Deprem uzmanı fay hattını işaret ederek uyarmıştıInterpol kırmızı bültenle arıyordu, hepsi İstanbul'da yakalandı - GündemInterpol kırmızı bültenle arıyordu, hepsi İstanbul'da yakalandı"Israil şaşkınmış daha yeni başladık" - Gündem"Israil şaşkınmış daha yeni başladık""Meclis yargı krizine taraf olmayacak" - Gündem"Meclis yargı krizine taraf olmayacak"AYM’den çok tartışılacak internet kararı! - GündemAYM’den çok tartışılacak internet kararı!Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - GündemEge Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi'Helallik almadan ölmeyin' - Gündem'Helallik almadan ölmeyin'Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - GündemHatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiTahliye bekleyen Dilan-Engin Polat çiftine yeniden yargı yolu göründü - GündemTahliye bekleyen Dilan-Engin Polat çiftine yeniden yargı yolu göründüErdoğan 'Gurur duy Türkiye' diyerek paylaştı - GündemErdoğan 'Gurur duy Türkiye' diyerek paylaştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...