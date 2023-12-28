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    Emniyet'te FETÖ temizliği! 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

    Emniyet&#039;te FETÖ temizliği! 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı
    Gündem Haberleri  / TRT Haber

    Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor. Güvenlik güçleri terör örgütü mensuplarına hayat alanı tanımıyor. Bu kapsamda devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ'nün güncel yapılanmalarına da geçit verilmiyor.

    Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığının dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

    Bakan Yerlikaya, flaş gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi;

    Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.

    Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: TRT Haber
    FetöPolisEmniyet MüdürlüğüSon Dakika
    Haberler > Gündem > Emniyet'te FETÖ temizliği! 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı
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