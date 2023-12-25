25 Aralık 2023 16:35 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:36

Türkiye'nin çok sayıda terör örgütüne karşı mücadelesi durmaksızın devam ediyor. Güvenlik güçleri her gün düzenlediği operasyonlarla terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor.

Bu kapsamda devletin kılcal damarlarından temizlenen FETÖ mensupları yakalanarak adalete teslim ediliyor.

Son olarak birkaç gün önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüt üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hücre evlerine yapılan baskında, aralarında ihraç öğretmen, emniyet ve askeri personel ile bir Yargıtay Üyesi'nin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

1'İ ESKİ YARGITAY ÜYESİ ÇIKTI

21 Aralık'ta örgütün hücre evinde yakalanan 16 kişiden 11'inin, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan haklarında verilmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

ÖNCE 10 SONRA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Eski hakim ve Yargıtay Üyesi A.C.'nin de aralarında olduğu 10 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Hakkında verilmiş infaz ertelemesi kararı bulunan 1 firari, savcılık kararıyla serbest bırakılırken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.