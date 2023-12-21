İzmir'de FETÖ firarisi Yargıtay hakimi yakalandı

21 Aralık 2023 09:51 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:29

Devletin kılcal damarlarından temizlenen terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmalarına geçit verilmezken firarilerine de kaçış şansı tanımıyor. Güvenlik güçleri, her gün çok sayıda operasyon düzenleyerek örgütün kalıntılarını temizliyor. Son olarak ekipler İzmir'de çok sayıda şüpheli için harekete geçti.

HÜCRE EVLERİNE BASKIN

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi.

ESKİ YARGITAY ÜYESİ YAKALANDI

Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski Yargıtay üyesi, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.