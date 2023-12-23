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    Sınırda Yunanistan'ın zorla gönderdiği 1'i FETÖ'cü 2 kişi yakalandı

    MSB, 'Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' açıklaması yaptı.

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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Güvenlik güçleri sınırda kuş uçurtmuyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ terör örgütü mensubu toplamda 2 kişinin Hudut Kartallar tarafından yakalandığını duyurdu.

    "TERÖRLE MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

    Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da kesintisiz olarak sürdüğüne dikkati çekilerek, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

     

    Türkiye Gazetesi /  - Gündem
    YunanistanFetöSınır
    Haberler > Gündem > Sınırda Yunanistan'ın zorla gönderdiği 1'i FETÖ'cü 2 kişi yakalandı
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