Sınırda Yunanistan'ın zorla gönderdiği 1'i FETÖ'cü 2 kişi yakalandı

23 Aralık 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 17:41

Güvenlik güçleri sınırda kuş uçurtmuyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ terör örgütü mensubu toplamda 2 kişinin Hudut Kartallar tarafından yakalandığını duyurdu.

"TERÖRLE MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da kesintisiz olarak sürdüğüne dikkati çekilerek, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.