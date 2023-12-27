MİT, FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

27 Aralık 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:44

Firari FETÖ'cülere kaçış yok... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İki teröristin örgütün Cezayir yapılanmasında yer aldığı ve örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

ANKARA'DA TERÖR ŞUBE'YE TESLİM EDİLDİ

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.