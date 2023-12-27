Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    MİT, FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

    Milli İstihbarat Teşkilatı, firari FETÖ'cüler Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı Cezayir'de kıskıvrak yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

    MİT, FETÖ&#039;cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakalayarak Türkiye&#039;ye getirdi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Firari FETÖ'cülere kaçış yok... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ mensubu firari Mustafa Tan ve Mustafa Bircan  Cezayir'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 

    İki teröristin örgütün Cezayir yapılanmasında yer aldığı ve örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

    ANKARA'DA TERÖR ŞUBE'YE TESLİM EDİLDİ

    Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

    FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Son DakikaMi̇tFetöCezayir
    Haberler > Gündem > MİT, FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan’ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin şahlanışına set çekemeyecekler - GündemErdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin şahlanışına set çekemeyeceklerŞehit babası oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu, temelli geldi - GündemŞehit babası oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu, temelli geldiFatih Altaylı için adliyeye 'suç duyurusu' akını! - GündemFatih Altaylı için adliyeye 'suç duyurusu' akını!Japon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardı - GündemJapon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardıŞehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktı - GündemŞehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktıSosyal medyadan şehitlere hakaret eden şahıs Ayvalık’ta yakalandı - GündemSosyal medyadan şehitlere hakaret eden şahıs Ayvalık’ta yakalandıIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...