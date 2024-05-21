FETÖ'ye 'çalıntı soru' operasyonu: 19 şüpheli için 18 ilde eş zamanlı gözaltı kararı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2024 09:15 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 09:29 - Güncelleme:

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularının çalınmasına yönelik 19 şüpheli hakkında 18 ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildi.