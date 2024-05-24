FETÖ'ye 'KISKAÇ' operasyonu, 45 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden “Kıskaç-17” operasyonlarında 45 kişinin yakalandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerimizin terör örgütleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 18 ilde FETÖ'cülere yönelik “KISKAÇ-17” operasyonları yapıldı. 4 günden bu yana devam eden bu operasyonlarda 45 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

18 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden “KISKAÇ-17” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

- 1 Haziran 2023-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (Son 11 Ayda)

FETÖ’ye yönelik;

- 5 bin 191 operasyon düzenlendi.

- 8 bin 153 şüpheli yakalandı. Bunlardan;

- 1.518'i tutuklandı.

- 1.751'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin:

- Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

- Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,

- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve

- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu:

- Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle