Fidan ve Güler Riyad'da! Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Anlaşması kapsamında düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu, "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.
Toplantı, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi çerçevesinde gerçekleştirildi.
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