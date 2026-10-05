Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Anlaşması kapsamında düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Güler ve Bayraktaroğlu, "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.

Fidan ve Güler Riyad'da! Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplandı

Toplantı, Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Mekke Anlaşması için acil toplantı! Türkiye masada

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala