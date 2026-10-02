Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil toplantı yapılacağını duyurdu. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde Husilerin saldırıları olacak.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın güvenlik alanındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üç ülke yeniden bir araya geliyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın acil toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Mekke Anlaşması için acil toplantı! Türkiye masada

GÜNDEM HUSİLERİN SALDIRILARI

Dar'ın açıklamasına göre toplantıda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ele alınacak.

Üç ülkenin savunma iş birliği açısından önem taşıyan toplantının tarihi ise açıklamada belirtilmedi.

ÜÇ ÜLKEDEN BİRİNE SALDIRI HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILIYOR

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma iş birliğini genişletmek amacıyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı 7 Ağustos'ta imzalamıştı.

Anlaşmanın öne çıkan maddelerinden biri ise üç ülkenin güvenliğine yönelik saldırılarla ilgili ortak savunma hükmü oldu.

Anlaşmaya göre Türkiye, Suudi Arabistan veya Pakistan'dan herhangi birine yönelik saldırı, üç ülkenin tamamına yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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